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В Хмельницкой области мужчина пять раз грабил одну и ту же квартиру — какое решение принял суд

27 июля 2024 23:53
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Мужчина пять раз ограбил одну и ту же квартиру — на какую сумму вынес имущества
Судебное заседание. Иллюстративное фото: law.chnu.edu.ua
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Хмельницкой области мужчина не раз грабил квартиру своей бывшей работодательницы, пользуясь изготовленным дубликатом ключа. Он вынес имущества и средств на сумму 245 627 гривен.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на приговор Полонского районного суда Хмельницкой области.

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Детали дела

По данным расследования, 53-летний житель Житомирской области сделал дубликат ключа к квартире, когда делал там ремонт. Во время первой кражи он вынес из квартиры 180 000 гривен.

Позже заходил в жилище бывшей работодательницы еще пять раз в течение года, в результате чего общая сумма награбленного (имущества и денег) составила 245 627 гривен.

Потерпевшая заметила, что из квартиры начали исчезать вещи, однако не понимала, каким образом, поэтому установила камеру видеонаблюдения, которая помогла поймать вора. После очередной кражи женщина узнала мужчину, который делал в ее доме ремонт.

Решение суда

Во время суда злоумышленник полностью признал свою вину. Пострадавшая женщина заверила, что к нему у нее нет претензий и попросила строго не наказывать, ведь он вернул награбленное.

Суд учел искреннее раскаяние, содействие раскрытию уголовных правонарушений и добровольное возмещение причиненного ущерба как смягчающие обстоятельства.

Таким образом, мужчину признали виновным в краже, совершенной повторно, и назначили пять лет лишения свободы с освобождением от его отбывания с испытанием на три года испытательного срока.

Судебные решения по другим делам

Напомним, что в Луцке во время судебного заседания мужчина угрожал съесть судью. Известно, что фигурант был неоднократно судим за корыстные и насильственные преступления. Ему назначили суровое наказание.

Также мы сообщали, что в Тернопольской области должностные лица требовали с предпринимателя взятку за содействие в беспрепятственном ведении бизнеса. Злоумышленникам грозит заключение.

Добавим, что в Виннице университет хотел взыскать плату за обучение со студентки, которая в результате войны уехала за границу. От девушки потребовали почти 17 тысяч гривен, однако она обратилась в суд.

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