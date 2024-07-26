Вбивство Ірини Фаріон — підозрюваний не вважає себе винним

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: скриншот Новини.LIVE

У п'ятницю, 26 липня, у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. На запитання журналістів В'ячеслав Зінченко відповів, що чекав цікавіші запитання.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Підозрюваний відповів на запитання журналістів

На запитання журналістів щодо того, чи погоджується підозрюваний у вбивстві Фаріон із рішенням слідства та чи визнає свою вину. Хлопець відповів: "Ні".

Після наступних уточнень він заявив, що чекав цікавіші запитання.

"А у вас є більш цікаві питання? Нудятина якась, я чекав щось цікаве", — сказав підозрюваний у вбивстві.

В'ячеслав Зінченко розповів, що цікавиться психологією, особливо психогенетикою, а у Львові має просто знайомих. На питання ж про те, що він робив біля будинку Фаріон, фігурант сказав, що це був не він.

Нагадаємо, у Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Згодом у Львові суд обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку. Його будуть тримати під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

Донька Ірини Фаріон заявила, що задоволена обраним судом запобіжним заходом.