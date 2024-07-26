Вбивство Ірини Фаріон — підозрюваний не вважає себе винним

Підозрюваний у вбивстві Фаріон відповів на питання журналістів — що сказав
У п'ятницю, 26 липня, у Львові суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. На запитання журналістів В'ячеслав Зінченко відповів, що чекав цікавіші запитання.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Підозрюваний відповів на запитання журналістів
На запитання журналістів щодо того, чи погоджується підозрюваний у вбивстві Фаріон із рішенням слідства та чи визнає свою вину. Хлопець відповів: "Ні".
Після наступних уточнень він заявив, що чекав цікавіші запитання.
"А у вас є більш цікаві питання? Нудятина якась, я чекав щось цікаве", — сказав підозрюваний у вбивстві.
В'ячеслав Зінченко розповів, що цікавиться психологією, особливо психогенетикою, а у Львові має просто знайомих. На питання ж про те, що він робив біля будинку Фаріон, фігурант сказав, що це був не він.
Нагадаємо, у Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.
Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.
Згодом у Львові суд обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку. Його будуть тримати під вартою 60 днів без можливості внесення застави.
Донька Ірини Фаріон заявила, що задоволена обраним судом запобіжним заходом.
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