Убийство Ирины Фарион — подозреваемый не считает себя виновным

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: скриншот Новини.LIVE

В пятницу, 26 июля, во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. На вопросы журналистов Вячеслав Зинченко ответил, что ждал более интересных вопросов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Подозреваемый ответил на вопросы журналистов

На вопрос журналистов относительно того, соглашается ли подозреваемый в убийстве Фарион с решением следствия и признает ли свою вину, парень ответил: "Нет".

После следующих уточнений он заявил, что ждал более интересных вопросов.

"А у вас есть более интересные вопросы? Нудятина какая-то, я ждал что-то интересное", — сказал подозреваемый в убийстве.

Вячеслав Зинченко рассказал, что интересуется психологией, особенно психогенетикой, а во Львове просто знакомых. На вопрос о том, что он делал возле дома Фарион, фигурант сказал, что это был не он.

Напомним, в Днепре 25 июля задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда Ирины Фарион.

Уже 26 июля подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Впоследствии во Львове суд избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко. Его будут содержать под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

Дочь Ирины Фарион заявила, что удовлетворена избранным судом мерой пресечения.