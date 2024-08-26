Графіки відключення світла в Україні на 26 серпня — прогноз від НЕК "Укренерго"

Енергетик лагодить електромережу. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Графіки відключень світла в Україні в понеділок, 26 серпня, не застосовуватимуть. Обмежувати споживання електроенергії не планують.

Про це і неділю, 25 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Прогноз щодо відключень світла на 26 серпня

"26 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації про застосування відключень буде повідомлено додатково", — повідомляють енергетики.

Водночас громадян закликають ощадливо використовувати електроенергію в період від 18:00 до 23:00. Користуватися потужними електроприладами можна в денні години — з 10:00 до 16:00.

Де в разі введення обмежень дивитися графік відключення світла для своєї області

Українці можуть ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись посиланнями:

Чому поки що вдається уникати відключень електроенергії

Кілька днів тому в Україні пішла на спад спека. До того ж вдалося швидше відремонтувати енергоблок однієї з атомних станцій. Завдяки цьому вже цього тижня Україна знову зможе експортувати електроенергію до сусідніх країн, що дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії.

За даними Міненерго, достроковий ремонт енергоблоку посприяв покращенню ситуації з електропостачанням. Енергосистема зміцнилася ще на тисячу МВт.