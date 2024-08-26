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Прогноз от Укрэнерго — по какому графику будут отключать свет в домах украинцев сегодня

26 августа 2024 00:10
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Украине на 26 августа — прогноз от НЭК "Укрэнерго"
Энергетик чинит электросеть. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключений света в Украине в понедельник, 26 августа, применять не будут. Ограничивать потребление электроэнергии не планируют.

Об этом и воскресенье, 25 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Прогноз об отключениях света на 26 августа

" 26 августа меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно", — сообщают энергетики.

В то же время граждан призывают экономно использовать электроэнергию в период с 18:00 до 23:00. Пользоваться мощными электроприборами можно в дневные часы — с 10:00 до 16:00.

Где в случае ограничений смотреть график отключения света для своей области

Украинцы могут ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись ссылками:

Почему пока удается избегать отключений электроэнергии

Несколько дней назад в Украине пошла на убыль жара. К тому же удалось быстрее отремонтировать энергоблок одной из атомных станций. Благодаря этому уже на этой неделе Украина снова сможет экспортировать электроэнергию в соседние страны, что позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии.

По данным Минэнерго, досрочный ремонт энергоблока способствовал улучшению ситуации с электроснабжением. Энергосистема укрепилась еще на тысячу МВт.

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электроснабжение Укрэнерго отключения света Электричество

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