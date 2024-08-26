Графики отключения света в Украине на 26 августа — прогноз от НЭК "Укрэнерго"

Прогноз от Укрэнерго — по какому графику будут отключать свет в домах украинцев сегодня
Графики отключений света в Украине в понедельник, 26 августа, применять не будут. Ограничивать потребление электроэнергии не планируют.
Об этом и воскресенье, 25 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Прогноз об отключениях света на 26 августа
" 26 августа меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно", — сообщают энергетики.
В то же время граждан призывают экономно использовать электроэнергию в период с 18:00 до 23:00. Пользоваться мощными электроприборами можно в дневные часы — с 10:00 до 16:00.
Где в случае ограничений смотреть график отключения света для своей области
Украинцы могут ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись ссылками:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Почему пока удается избегать отключений электроэнергии
Несколько дней назад в Украине пошла на убыль жара. К тому же удалось быстрее отремонтировать энергоблок одной из атомных станций. Благодаря этому уже на этой неделе Украина снова сможет экспортировать электроэнергию в соседние страны, что позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии.
По данным Минэнерго, досрочный ремонт энергоблока способствовал улучшению ситуации с электроснабжением. Энергосистема укрепилась еще на тысячу МВт.
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