Освобожденные из плена военные рассказали, как прятали флаг Украины в российских застенках

Освобожденные из плена украинские военные. Фото: Координационный штаб

В субботу, 24 августа, прошел обмен пленными между Украиной и Россией. Военные до сих пор не верят, что вернулись домой.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Военные растеряны и до сих пор не верят, что вернулись домой. Бойцы напоминают, что другие их побратимы остались в российском плену, и просят вернуть их.

Боец Руслан говорит, что пробыл во вражеском плену 29 месяцев и три дня.

"Я очень рад, что вернулся. Я увидел своих родителей, услышал их голос впервые за два с половиной года. Мне еще не верится. Всем спасибо и поздравляю с Днем Независимости", — сказал защитник.

Он добавил, что верил в то, что вернется домой.

"Вера не покидала меня никогда. Я каждый день верил, но не надеялся, что это произойдет сегодня", — отметил Руслан.

Несколько военных рассказывают, что им удалось сохранить шевроны с флагом Украины. Кто-то прятал шеврон в рукаве, кто-то в кармане.

"Для чего его там оставлять? Привез наш родной флаг домой в Украину", — говорит боец.

Добавим, что в рамках обмена в Украину вернулось 115 военнослужащих. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы. Есть много защитников Мариуполя. Возвращение военных произошло благодаря Объединенным Арабским Эмиратам.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия работает, обеспечивая обменный фонд, чтобы вернуть всех.