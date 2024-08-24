Освобожденные из плена военные рассказали, как прятали флаг Украины в российских застенках

Растерянные и до сих пор не верят, что вернулись — первые эмоции освобожденных из плена защитников
В субботу, 24 августа, прошел обмен пленными между Украиной и Россией. Военные до сих пор не верят, что вернулись домой.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Первые эмоции освобожденных из плена
Военные растеряны и до сих пор не верят, что вернулись домой. Бойцы напоминают, что другие их побратимы остались в российском плену, и просят вернуть их.
Боец Руслан говорит, что пробыл во вражеском плену 29 месяцев и три дня.
"Я очень рад, что вернулся. Я увидел своих родителей, услышал их голос впервые за два с половиной года. Мне еще не верится. Всем спасибо и поздравляю с Днем Независимости", — сказал защитник.
Он добавил, что верил в то, что вернется домой.
"Вера не покидала меня никогда. Я каждый день верил, но не надеялся, что это произойдет сегодня", — отметил Руслан.
Несколько военных рассказывают, что им удалось сохранить шевроны с флагом Украины. Кто-то прятал шеврон в рукаве, кто-то в кармане.
"Для чего его там оставлять? Привез наш родной флаг домой в Украину", — говорит боец.
Добавим, что в рамках обмена в Украину вернулось 115 военнослужащих. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных сил, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы. Есть много защитников Мариуполя. Возвращение военных произошло благодаря Объединенным Арабским Эмиратам.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия работает, обеспечивая обменный фонд, чтобы вернуть всех.
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