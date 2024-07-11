Саммит НАТО — Столтенберг сделал заявление о войне в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, самый быстрый способ завершить войну в Украине — это проиграть. Но "это не мир, это только оккупация".

Об этом генсек Альянса заявил на пресс-конференции во время саммита НАТО в Вашингтоне.

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Программа помощи НАТО

Генсек отметил, что страны-члены НАТО согласились начать программу помощи и подготовки в области безопасности для Украины.

"Мы возьмем на себя координацию и предоставление большей части международной безопасности помощи Украине под командованием трехзвездочного генерала и около 700 сотрудников, которые будут работать в штаб-квартире НАТО в Германии и в центрах в восточной части Альянса, чтобы обеспечить поддержку Украины", — сказал Столтерберг.

НАТО будет координировать подготовку украинских сил и средств в странах Альянса, организует передачу и ремонт оборудования, будет способствовать долгосрочному развитию Вооруженных сил Украины.

Финансирование от НАТО

Кроме того, Альянс согласовал, что 40 миллиардов евро являются минимальной базовой линией в течение 2025 года, чтобы обеспечить стабильное финансирование для Украины.

"Мы это делаем, потому что хотим поскорее закончить войну. Самый быстрый способ закончить войну — это проиграть войну. Но это не принесет миру, а только оккупацию. Итак, если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, если мы не хотим склониться перед Путиным, нам нужно продемонстрировать преданность и решительность. Чем надежнее и устойчивее будет наша поддержка, тем быстрее Москва поймет, что не может покорить нас. И тем скорее война может закончиться", — сказал чиновник.

Столенберг пояснил, что станет "мостом" Украины на пути к членству в блоке. В первую очередь он подразумевает мощный пакет помощи нашему государству.

Кроме того, страны Североатлантического альянса заявили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года. Также в Альянсе перечислили, что входит в помощь нашему государству.

Ранее Столтенберг отметил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также отметил, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.