Саміт НАТО — Столтенберг зробив заяву щодо війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

За словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, найшвидший спосіб завершити війну в Україні — це програти. Але "це не мир, це лише окупація".

Про це генсек Альянсу заявив на пресконференції під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Читайте також:

Програма допомоги НАТО

Генсек відзначив, що країни-члени НАТО погодилися започаткувати програму допомоги та підготовки в галузі безпеки для України.

"Ми візьмемо на себе координацію та надання більшої частини міжнародної безпекової допомоги Україні під командуванням тризіркового генерала та близько 700 співробітників, які працюватимуть у штаб-квартирі НАТО в Німеччині та в центрах у східній частині Альянсу, щоб забезпечити підтримку України", — сказав Столтерберг.

НАТО координуватиме підготовку українських сил і засобів у країнах Альянсу, організує передачу та ремонт обладнання, сприятиме довгостроковому розвитку Збройних Сил України.

Фінансування від НАТО

Окрім того, Альянс узгодив, що 40 мільярдів євро є мінімальною базовою лінією протягом 2025 року, щоб забезпечити стабільне фінансування для України.

"Ми це робимо, бо хочемо якомога швидше закінчити війну. Найшвидший спосіб закінчити війну — це програти війну. Але це не принесе миру, а лише окупацію. Отже, якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, якщо ми не хочемо схилитися перед Путіним, нам потрібно продемонструвати відданість і рішучість. Чим надійнішою та стійкішою буде наша підтримка, тим швидше Москва зрозуміє, що не може підкорити нас. І тим швидше війна може закінчитися", — сказав посадовець.

Нагадаємо, Столенберг пояснив, що стане "мостом" України на шляху до членства в блоці. В першу чергу він має на увазі потужний пакет допомоги нашій державі.

Крім того, країни Північноатлантичного альянсу заявили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року. Також в Альянсі перерахували, що входить у допомогу нашій державі.

Раніше Столтенберг зазначив, що Альянс намагається зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.