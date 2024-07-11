Отключение света в Украине 11 июля — какие ограничения введет Укрэнерго

В Украине будут действовать жесткие графики отключений света — что меняет Укрэнерго
Специалисты "Укрэнерго" анонсируют на завтра, 11 июля, четверг веерные отключения электричества на протяжении всех суток. Таким образом отменяется анонсированный "День без отключений".
Об этом сообщает Укрєнерго в среду, 10 июля, в Telegram.
Как и когда будут отключать свет 11 июля
В ведомстве информируют, что областные энергогенерирующие компании будут отключать потребителей с 16:00 до 23:00 в рамках четырех очередей одновременно.
В ведомстве отмечают, что также в течение дня будут действовать три очереди отключений. Такие меры связаны с ростом потребления электроэнергии в жару.
Где смотреть графики отключения света
Каждый потребитель в зависимости от места своего проживания может узнать состояние или график по отключениям перейдя по следующим ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и Херсонская область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий пояснил, что достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.
Также сообщалось, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли украинские АЭС производить больше электроэнергии .
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