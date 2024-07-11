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В Украине будут действовать жесткие графики отключений света — что меняет Укрэнерго

11 июля 2024 00:15
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Отключение света в Украине 11 июля — какие ограничения введет Укрэнерго
Веерные отключения света в Украине. Фото: pixels.com
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Специалисты "Укрэнерго" анонсируют на завтра, 11 июля, четверг веерные отключения электричества на протяжении всех суток. Таким образом отменяется анонсированный "День без отключений".

Об этом сообщает Укрєнерго в среду, 10 июля, в Telegram.

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В ведомстве информируют, что областные энергогенерирующие компании будут отключать потребителей с 16:00 до 23:00 в рамках четырех очередей одновременно.

Сообщение Укрэнерго на 11 июля 2024
Сообщение "Укрэнерго" об отключении 11 июля

В ведомстве отмечают, что также в течение дня будут действовать три очереди отключений. Такие меры связаны с ростом потребления электроэнергии в жару.

Где смотреть графики отключения света

Каждый потребитель в зависимости от места своего проживания может узнать состояние или график по отключениям перейдя по следующим ссылкам:

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий пояснил, что достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

Также сообщалось, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли украинские АЭС производить больше электроэнергии .

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