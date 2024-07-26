Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион не согласен с решением о мере пресечения

Адвокат Игорь Сулима. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 26 июля, во Львове суд взял под стражу Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Его адвокат Игорь Сулима будет подавать апелляцию.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Сулима заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

"С решением, конечно, не согласен", — сказал он.

Адвокат добавил, что он рассчитывал на то, что судья назначит его подзащитному круглосуточный домашний арест.

"Будем подавать апелляцию", — добавил защитник Зинченко.

Напомним, 26 июля Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Его будут содержать под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

Покушение на Ирину Фарион произошло во Львове 19 июля. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало . Там подчеркнули, что Фарион доставили в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Уже 26 июля подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

В комментарии Новини.LIVE дочь Ирины Фарион София сказала, что "наконец-то это произошло".

Кроме того, парень хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.

В зале суда подозреваемый в убийстве языковеда Владислав Зинченко цинично ответил на вопрос дочери Фарион о мотиве и показал язык.