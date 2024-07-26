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Вбивство Фаріон — адвокат підозрюваного незгодний з рішенням суду щодо запобіжного заходу

26 липня 2024 19:18
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон незгодний з рішенням про запобіжний захід
Адвокат Ігор Сулима. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У п'ятницю, 26 липня, у Львові суд взяв під варту В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його адвокат Ігор Сулима подаватиме апеляцію.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Сулима заявив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

"З рішенням, звичайно, незгодний", — сказав він.

Адвокат додав, що він розраховував на те, що суддя призначить його підзахисному цілодобовий домашній арешт.

"Будемо подавати апеляцію", — додав захисник Зінченка.

Нагадаємо, 26 липня Галицький районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його будуть тримати під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

Замах на Ірину Фаріон стався у Львові 19 липня. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. 

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон доправили у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку. 

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. 

У коментарі Новини.LIVE дочка Ірини Фаріон Софія сказала, що "нарешті це сталося".

Крім того, хлопець хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

У залі суду підозрюваний у вбивстві мовознавиці, Владислав Зінченко, цинічно відповів на питання доньки Фаріон про мотив та показав язик.

суд вбивство Львів Україна адвокат Ірина Фаріон

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