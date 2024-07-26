Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон незгодний з рішенням про запобіжний захід

Вбивство Фаріон — адвокат підозрюваного незгодний з рішенням суду щодо запобіжного заходу
У п'ятницю, 26 липня, у Львові суд взяв під варту В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його адвокат Ігор Сулима подаватиме апеляцію.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Адвокат очікував іншої міри запобіжного заходу
Сулима заявив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.
"З рішенням, звичайно, незгодний", — сказав він.
Адвокат додав, що він розраховував на те, що суддя призначить його підзахисному цілодобовий домашній арешт.
"Будемо подавати апеляцію", — додав захисник Зінченка.
Нагадаємо, 26 липня Галицький районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його будуть тримати під вартою 60 днів без можливості внесення застави.
Замах на Ірину Фаріон стався у Львові 19 липня. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні.
За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон доправили у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.
Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.
У коментарі Новини.LIVE дочка Ірини Фаріон Софія сказала, що "нарешті це сталося".
Крім того, хлопець хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.
У залі суду підозрюваний у вбивстві мовознавиці, Владислав Зінченко, цинічно відповів на питання доньки Фаріон про мотив та показав язик.
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