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Великобритания может принять решения, которые завершат войну — заявление Зеленского

19 июля 2024 18:04
Валерия Барановская - редактор
Выступление Зеленского на заседании правительства Великобритании — о чем сказал президент
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании правительства Великобритании. Фото: Офис Президента
Валерия Барановская - редактор

Во многих аспектах Россия слабее Украины — ее единственное преимущество это большой запас советского оружия. Великобритания, в свою очередь, имеет возможность принимать решения, которые могут привести к завершению войны РФ с Украиной.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 июля, на заседании правительства Британии.

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Во время заседания правительства Великобритании Зеленский выразил глубокую признательность за поддержку, оказываемую Соединенным Королевством Украине с начала российской агрессии.

"Для меня и для всех украинцев очень символично и важно иметь такую сильную поддержку и доверие от Соединенного Королевства – это первая такая встреча британского Кабинета министров. Очень спасибо", — сказал глава государства.

Президент также отметил важность общих возможностей, которые открываются с началом работы нового правительства Великобритании. Он отметил, что чувство поддержки от британского народа помогает Украине приближать победу в войне против России.

"С первых дней этой российской войны наш народ чувствовал, что Британия, ваш народ, будет не только стоять рядом с нами, но и поможет приблизить победу", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что каждый новый шаг Великобритании укрепляет украинских защитников и защитниц на передовой и увеличивает политические возможности и устойчивость Украины.

"Конечно, Россия боится такой поддержки. В Москве знают, что вы в Лондоне можете принимать решения, которые могут привести эту войну к завершению. И это будет правильное завершение - справедливое и честное" , — сказал Зеленский.

Президент отметил слабость России во многих аспектах, включая разведку, дипломатию и экономику. Он подчеркнул, что единственное конкурентное преимущество Путина – это большой запас советского оружия, деньги и пренебрежение человеческой жизнью, что является достаточно опасной смесью.

"Мы должны помнить, что во многих аспектах Россия слабее. Их разведка слабее. Их дипломатия превратилась в простые взятки, ложь или угрозы. Экономически они не сильны. Единственное конкурентное преимущество, которое еще осталось у Путина, - это большой запас оружия советских времен, деньги и полное пренебрежение к человеческой жизни. Достаточно опасная смесь", — подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что Польша согласилась ускорить передачу истребителей F-16 для Украины.

Также мы писали о том, что Украина и Великобритания подписали соглашение по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей нашего государства.

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