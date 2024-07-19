Виступ Зеленського на засіданні уряду Британії — про що сказав президент

Президент України Володимир Зеленський на засіданні уряду Британії. Фото: Офіс Президента України

У багатьох аспектах Росія слабша за Україну — її єдина перевага це великий запас радянської зброї. Велика Британія у свою чергу має змогу ухвалювати рішення, які можуть привести до завершення війни РФ з Україною.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 19 липня, на засіданні уряду Британії.

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Звернення Зеленського до уряду Британії

Під час засідання уряду Великої Британії Зеленський висловив глибоку вдячність за підтримку, яку надає Сполучене Королівство Україні з початку російської агресії.

"Для мене і для всіх українців дуже символічно й важливо мати таку сильну підтримку й довіру від Сполученого Королівства — це перша така зустріч британського Кабінету міністрів. Дуже вам дякую", — сказав глава держави.

Президент також наголосив на важливості спільних можливостей, які відкриваються з початком роботи нового уряду Великої Британії. Він зазначив, що відчуття підтримки від британського народу допомагає Україні наближати перемогу у війні проти Росії.

"З перших днів цієї російської війни наш народ відчував, що Британія, ваш народ, не лише стоятиме поруч із нами, а й допоможе наблизити перемогу", — підкреслив глава держави.

Він відзначив, що кожен новий крок Великої Британії зміцнює українських захисників і захисниць на передовій та збільшує політичні можливості і стійкість України.

"Звісно, Росія боїться такої підтримки. У Москві знають, що ви в Лондоні маєте змогу ухвалювати рішення, які можуть привести цю війну до завершення. І це буде правильне завершення — справедливе й чесне", — сказав Зеленський.

Президент наголосив на слабкості Росії в багатьох аспектах, включаючи розвідку, дипломатію та економіку. Він підкреслив, що єдина конкурентна перевага Путіна — це великий запас радянської зброї, гроші та зневага до людського життя, що є досить небезпечною сумішшю.

"Ми повинні пам'ятати, що в багатьох аспектах Росія слабша. Їхня розвідка слабша. Їхня дипломатія перетворилася на прості хабарі, брехню або погрози. Економічно вони не є сильними. Єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася в Путіна, — це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. Досить небезпечна суміш", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Польща погодилася прискорити передачу винищувачів F-16 для України.

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