Саммит НАТО в Вашингтоне — Владимир Зеленский поговорил с Майком Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Конгресса США Майк Джонсон. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Майком Джонсоном. Они обсудили продолжение сотрудничества, потребности передовых и украинских военных, а также многое другое.

Об этом сообщает Офис Президента Украины в среду, 10 июля.

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"В ходе встречи обсудили дальнейшие совместные шаги по укреплению украинско-американского сотрудничества, ожидания от Саммита НАТО и прогрессу Украины во внедрении реформ на пути европейской и евроатлантической интеграции", — отметили в ОП.

Также Зеленский рассказал о ситуации на фронте, потребностях ВСУ и последствиях российских ударов по гражданским объектам Украины.

Глава государства подчеркнул, чтобы сохранить экономическую устойчивость Украины, важно продолжать финансовую поддержку со стороны США. Также украинский лидер подчеркнул прозрачное использование помощи.

Кроме того, Зеленский также поблагодарил Конгресса и Майка Джонсона за помощь Украине.

Зеленский в США

Напомним, что украинский лидер заявил, что в скором времени в Украине примут решение об увеличении количества истребителей F-16. Чтобы эффективно противостоять России в небе, нужно не менее 128 самолетов. Также Зеленский рассказал, как Украина планирует их применить.

Кроме того, на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пяти новых систем Patriot. Зеленский пояснил, что такого количества все равно недостаточно, что показала атака России на Киев.

Добавим, что президент призвал предоставить Украине возможность уничтожать российские самолеты на территории РФ. По его словам, уничтожение вражеской авиации на территории России поможет оградить от бомбардировок украинские города.