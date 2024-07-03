Президент Зеленский встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН — детали

Президент Зеленский встретился с главой 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом, который находится в Украине с визитом. Глава государства отметил устойчивую поддержку территориальной целостности и суверенитета со стороны Генассамблеи ООН.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины в среду, 3 июля.

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Подробности встречи Зеленского с главой Генассамблеи ООН

"Спасибо за поддержку Украины резолюциями в ответ на полномасштабное российское вторжение. Они очень важны для нас. Поэтому мы особенно ценим первый за почти 30 лет визит в наше государство Председателя Генассамблеи", — отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил Фрэнсиса за поддержку первого Саммита мира и Совместного коммюнике. Он отметил, что одним из практических результатов Саммита может стать новая резолюция, проект которой Украина в ближайшее время вынесет на рассмотрение Генассамблеи, по ядерной безопасности и безопасности ядерных объектов Украины с акцентом на Запорожской атомной электростанции.

Зеленский рассказал об актуальной ситуации на поле боя и критическом состоянии энергетической системы в связи с постоянными российскими атаками на ее объекты. Председатель Генассамблеи ООН во время визита воочию увидел последствия войны.

Фрэнсис подтвердил дальнейшую солидарность Генеральной Ассамблеи ООН с Украиной и подчеркнул необходимость соблюдения всеми членами организации Устава ООН.

Встреча Зеленского и главы 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса. Фото: Офис Президента

Напомним, 2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан впервые прибыл в Украину с начала полномасштабного вторжения: он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее мы писали, что Зеленский провел телефонный разговор с главой африканской страны Гамбии Адамой Берроу: поблагодарил его за поддержку Саммита мира и за подпись под итоговым коммюнике.

Также Президент Украины на днях принял участие в Национальном межконфессиональном молитвенном завтраке.