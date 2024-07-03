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Зеленський зустрівся з головою Генасамблеї ООН — що обговорили

3 липня 2024 16:18
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Президент Зеленський зустрівся із головою Генеральної Асамблеї ООН — деталі
Президент Зеленський зустрівся з головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом. Фото: Офіс Президента
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом, який перебуває в Україні з візитом. Глава держави відзначив стійку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України з боку Генасамблеї ООН.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України у середу, 3 липня. 

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Подробиці зустрічі Зеленського з головою Генасамблеї ООН

"Дякую за підтримку України резолюціями у відповідь на повномасштабне російське вторгнення. Вони дуже важливі для нас. Тому ми особливо цінуємо перший за майже 30 років візит до нашої держави Голови Генасамблеї", — зазначив Зеленський.

Президент також подякував Френсісу за підтримку першого Саміту миру та Спільного комюніке. Він наголосив, що одним із практичних результатів Саміту може стати нова резолюція, проєкт якої Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї, щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України з акцентом на Запорізькій атомній електростанції.

Зеленський розповів про актуальну ситуацію на полі бою та критичний стан енергетичної системи у зв’язку з постійними російськими атаками на її об’єкти. Голова Генасамблеї ООН під час візиту на власні очі побачив наслідки війни.

Френсіс підтвердив подальшу солідарність Генеральної Асамблеї ООН з Україною та наголосив на необхідності дотримання всіма членами організації Статуту ООН.

Зеленський зустрівся з головою Генасамблеї ООН — що обговорили - фото 1
Зустріч Зеленського  та голови 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Денніса Френсіса. Фото: Офіс Президента

Нагадаємо, 2 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан вперше прибув до України з початку повномасштабного вторгнення: він зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше ми писали, що Зеленський провів телефонну розмову з очільником африканської країни Гамбії Адамою Берроу: подякував йому за підтримку Саміту миру і за підпис під підсумковим комюніке.

Також Президент України днями взяв участь у Національному міжконфесійному молитовному сніданку

Володимир Зеленський Офіс президента війна ООН Україна президент війна в Україні

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