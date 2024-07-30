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Доказательств нет — адвокат сделала заявление о подозреваемом в убийстве Фарион

30 июля 2024 15:52
Катерина Османская - Редактор
Убийство Фарион — адвокат подозреваемого выступила с заявлением
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Адвокат Регина Гусейнова заявила, что до сих пор не услышала ни одного прямого доказательства вины 18-летнего юноши, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Также она считает недопустимым обнародование конкретной фамилии и имени подозреваемого в резонансном деле.

Об этом Регина Гусейнова сообщили в эфире "Киев 24".

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Что говорит адвокат

"Мне как юристу вообще непонятно, почему этот человек сейчас сидит на скамье подсудимых. Давайте посмотрим, что показали органы дознания... Я не услышала как юрист, как его официальный адвокат, и у меня есть вопросы... В конце концов, что инкриминируют этому лицу? Что он был на месте совершения преступления? И все? Мы с вами услышали хоть одно прямое доказательство?" — отметила юрист. 

Кроме того, Гусейнова считает недопустимым обнародование имени и фамилии подозреваемого в резонансном деле, "которое вызывает очень много контроверсионных эмоций".

"Обнародование личных данных подозреваемого в таком деле, которое вызывает значительную эмоциональную реакцию, недопустимо. Это может привести к тому, что часть общества уже вынесла собственный приговор и считает молодого человека виновным, хотя это может быть подтверждено только судом", — пояснила она.

Адвокат также сказала, что ее лично шокировала информация, что от имени министра МВД и главы Нацполиции раздали награды за раскрытие этого дела.

По ее словам, дело еще не раскрыто, а награждение за исполнение обязанностей, являющихся частью служебных функций, неприемлемо.

"Коллеги, дело не раскрыто. Человек не признан виновным еще. И давать награды за то, что полиция делает и должна делать в соответствии со своими должностными обязанностями, это небольшой нонсенс", — подчеркнула юрист.

Что известно об убийстве Фарион

Напомним, в Днепре 25 июля задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. Уже 26 июля ему объявили подозрение. Ему адвокат Игорь Сулима будет подавать апелляцию.

Дочь Фарион Софья прокомментировала приговор суда. Она заявила, что 60 суток достаточно, чтобы он почувствовал, что сделал.

По данным правоохранителей, подозреваемый хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.

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