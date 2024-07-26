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Хлопець, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, відповів чи винен у злочині

26 липня 2024 20:12
Валерія Барановська - редактор
Вбивство Ірини Фаріон — підозрюваний відповів, чи причетний до злочину
Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: скриншот Новини.LIVE.
Валерія Барановська - редактор

У п'ятницю, 26 липня, 18-річного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон було взято під арешт на два місяці без права внесення застави. На запитання журналістів В'ячеслав Зінченко заявив, що він нікого не вбивав.

Про це повідомляють Новини.LIVE. 

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Підозрюваний заявив, що він не причетний до вбивства

Під час судового засідання прокурори наполягли на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою 60 днів без права на заставу. Підозрюваний у вбивстві Фаріон заперечує свою причетність до злочину.

"Я нікого не вбивав, з Фаріон я нічого не робив", — сказав Зінченко журналістам.

Він додав, що на цьому його коментарі щодо Фаріон закінчаться. Також хлопець відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів. 

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. 

Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні.

У Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.  

Вже 26 липня у Львові суд взяв під варту В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його адвокат Ігор Сулима подаватиме апеляцію.

Донька Фаріон Софія прокоментувала вирок суду. Вона заявила, що 60 діб це достатньо, щоб він відчув, що зробив

Також ми писали, що під час спілкування з журналістами В'ячеслав Зінченко відповів, що чекав цікавіші запитання. Та розповів про свої захоплення психологією.

суд вбивство Львів арешт Ірина Фаріон затримання

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