Убийство Ирины Фарион — подозреваемый ответил, причастен ли к преступлению

Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: скриншот Новини.LIVE.

В пятницу, 26 июля, 18-летний подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион был взят под арест на два месяца без права внесения залога. На вопросы журналистов Вячеслав Зинченко заявил, что никого не убивал.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Подозреваемый заявил, что он не причастен к убийству

Во время судебного заседания прокуроры настояли на мере пресечения в виде содержания под стражей 60 дней без права на залог. Подозреваемый в убийстве Фарион отрицает свою причастность к преступлению.

"Я никого не убивал, из Фарион я ничего не делал", — сказал Зинченко журналистам.

Он добавил, что на этом его комментарии по Фарион закончатся. Также парень отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям.

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион . Она получила огнестрельное ранение головы.

После операции Ирину Фарион спасти не удалось . Она умерла во львовской больнице.

В Днепре 25 июля задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда Ирины Фарион.

Уже 26 июля во Львове суд взял под стражу Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Его адвокат Игорь Сулима будет подавать апелляцию.

Дочь Фарион Софья прокомментировала приговор суда. Она заявила, что 60 суток достаточно, чтобы он почувствовал, что сделал

Также мы писали, что во время общения с журналистами Вячеслав Зинченко ответил, что ждал более интересных вопросов. И рассказал о своих увлечениях психологией.