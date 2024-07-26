Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Парень, подозреваемый в убийстве Фарион, ответил виноват ли в преступлении arrow

Парень, подозреваемый в убийстве Фарион, ответил виноват ли в преступлении

26 июля 2024 20:12
Валерия Барановская - редактор
Убийство Ирины Фарион — подозреваемый ответил, причастен ли к преступлению
Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: скриншот Новини.LIVE.
Валерия Барановская - редактор

В пятницу, 26 июля, 18-летний подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион был взят под арест на два месяца без права внесения залога. На вопросы журналистов Вячеслав Зинченко заявил, что никого не убивал.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

 

 

Подозреваемый заявил, что он не причастен к убийству

Во время судебного заседания прокуроры настояли на мере пресечения в виде содержания под стражей 60 дней без права на залог. Подозреваемый в убийстве Фарион отрицает свою причастность к преступлению.

"Я никого не убивал, из Фарион я ничего не делал", — сказал Зинченко журналистам.

Он добавил, что на этом его комментарии по Фарион закончатся. Также парень отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям.

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион . Она получила огнестрельное ранение головы.

После операции Ирину Фарион спасти не удалось . Она умерла во львовской больнице.

В Днепре 25 июля задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда Ирины Фарион.

Уже 26 июля во Львове суд взял под стражу Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Его адвокат Игорь Сулима будет подавать апелляцию.

Дочь Фарион Софья прокомментировала приговор суда. Она заявила, что 60 суток достаточно, чтобы он почувствовал, что сделал

Также мы писали, что во время общения с журналистами Вячеслав Зинченко ответил, что ждал более интересных вопросов. И рассказал о своих увлечениях психологией.

суд убийство Львов арест Ирина Фарион задержание

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба