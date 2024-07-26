Убийство Ирины Фарион — Вячеслав Зинченко в суде хамит дочери погибшей

Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 26 июля, во Львове суд избирает меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион. Он цинично ответил на вопросы Софии Семчишин, дочери погибшей, о мотиве убийства.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Дочь Фарион обратилась к подозреваемому с вопросом о мотиве убийства ее матери.

"Почему ты ее убил, что она тебе сделала?" — спросила она.

В свою очередь, подозреваемый Зинченко сказал лишь фразу о времени.

"Время покажет. У меня много времени", — ответил он.

А на вопрос почему молчит и ничего не комментирует, Зинченко в ответ показал язык.

Дочь погибшей также добавила, что никакого помилования Зинченку не должно быть.

"Ты забрал ее жизнь, ты унес нашу жизнь. Но мы боремся, чтобы тебе было плохо. На тебя должно быть Божье наказание. Никакого помилования не должно тебе быть. Когда человек смотрит вниз, значит ему стыдно. Но тебе не стыдно. Мои дети будут знать, кто убийца нашей мамы. Ты вырвал сердце целой нации", — сказала в обращении к подозреваемому София Семчишин.

Также стало известно, что отец Зинченко нанял частного адвоката.

Напомним, 25 июля, в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства языковеда Ирины Фарион . Клименко рассказал, что операция длилась 139 часов и правоохранители тщательно проверили маршрут ухода подозреваемого и обыскали около 100 га леса вблизи города.

Незадолго после операции полиция обнародовала фотографии предполагаемого убийцы общественного деятеля.

Уже 26 июля подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Кроме того, парень хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство . Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.