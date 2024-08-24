День Независимости Украины — воины третьей штурмовой бригады поздравили украинцев

Военная 3-я штурмовая бригада. Фото: 3 ОШБр

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады поздравили Украину с Днем Независимости, отметив высокую цену свободы и важность ее защиты. Они почтили память павших за независимость и заявили, что продолжают борьбу за будущее Украины.

Об этом сообщила пресс-служба 3 ОШБр в Telegram в субботу, 24 августа.

Читайте также:

Военные поздравили Украину с 33-й годовщиной независимости

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады присоединились к чествованию 33-й годовщины независимости Украины.

"Стоимость борьбы, крови и пота, всех усилий. За нее боролись и отдавали жизнь. За мечту о ней убивали", — отметили защитники.

Они добавили, что 33 года назад независимость Украины обрели именно украинцы, ради свободы жертвовали поколение.

"Мы знаем ее цену, и наше историческое предназначение — ее защищать", — говорится в обращении.

Военные также почтили память всех, кто отдал жизнь за независимость и подчеркнули, что дерутся за будущее, которое не дадут отнять.

Напомним, что экс-командир "Азова" Максим Жорин также поздравил Украину с праздником. Военный обратился к украинцам с призывом бороться за независимость Украины и не бояться защищать страну.

Также к поздравлениям присоединился посол Украины в Великобритании Валерий Залежный, который отметил, что независимость — это те, кто ее защищает.