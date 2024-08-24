День Незалежності України — воїни третьої штурмової бригади привітали українців

Військові 3-ї штурмової бригади. Фото: 3 ОШБр

Військові Третьої окремої штурмової бригади привітали Україну з Днем Незалежності, наголосивши на високій ціні свободи та важливості її захисту. Вони вшанували пам'ять полеглих за незалежність та заявили, що продовжують боротьбу за майбутнє України.

Про це повідомила пресслужба Третьої ОШБр у Telegram у суботу, 24 серпня.

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Військові привітали Україну із 33-ю річницею незалежності

Воїни Третьої окремої штурмової бригади долучилися до вшанування 33-ї річниці незалежності України.

"Варта боротьби, крові та поту, усіх зусиль. За неї боролися й віддавали життя. За мрію про неї вбивали", — зазначили захисники.

Вони додали, що 33 роки тому незалежність України здобули саме українці, заради свободи жертвували покоління.

"Ми знаємо її ціну, і наше історичне призначення — її захищати", — йдеться у зверненні.

Військові також вшанували пам'ять усіх, хто віддав життя за незалежність, і підкреслили, що б'ються за майбутнє, яке не дадуть відібрати.

Нагадаємо, що екскомандир "Азова" Максим Жорін також привітав Україну зі святом. Військовий звернувся до українців із закликом виборювати незалежність України та не боятися боронити країну.

Також до привітань доєднався посол України у Великій Британії Валерій Залужний, який зауважив, що незалежність — це ті, хто її захищають.